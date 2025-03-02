AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili söylediği sözlere tepki göstererek Özel’e destek mesajı yayınlayan Solmaz geri adım atmayacaklarını kaydetti.

CHP İl Başkanı Solmaz mesajında şu görüşlere yer verdi: “Hiçbir makam, hiçbir kişi; Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’i tehdit edemez. Bu tehditlerin toz kadar dahi bir ağırlığı yoktur.

Komutanlarımızı; Ergenekon davalarında terör örgütü lideri diye tutuklatanları da, Ükemizin en başarılı teğmenlerini “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için ihraç edenleri de bu halk gayet iyi biliyor. Cumhuriyet’in neferleri olarak; ne boyun eğeriz, nede geri adım atarız!”

Editör: Haber Merkezi