Koronavirüs salgını nedeniyle üç yıl boyunca kurulamayan iftar çadırı yerine tespit edilen ailelere gönüldüşlarının desteği ile iftar yemekleri ulaştırdıklarını hatırlatan Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, geçen yılın ardından bu yıl da yeniden iftar yemeklerine başladıklarını duyurdu.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı olarak yıllardır düzenlediğimiz Ramazan iftarı programını sürdürmenin mutluluğu içinde olduklarını söyleyen Tosik; “Gönül kapılarımızın daima açık olduğu kıymetli misafirlerimizle bu Ramazan ayında da iftar soframızda helal lokmamızı bölüşeceğiz.

Hayırsever dostlarımızın, gönüldaşlarımızın desteğinden hiçbir zaman mahrum kalmadık. Hayırseverlerimizle ihtiyaç sahibi ailelerimiz ve öğrenci kardeşlerimiz arasında gönül köprüsü kurmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda önceki akşam iftar soframızda, gönül dostlarımızla ekmeğimizi bölüştük. Rabb’im tuttuğumuz oruçları, yapılan hayırları ve duaları kabul etsin” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ