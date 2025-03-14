Anahtar Parti (A Parti) Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yönetiminde Ankara’da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’na 81 il başkanı ile birlikte Nurullah Müstet de hazır bulundu.

Anahtar Parti İl Başkanları’nın tanışarak partinin siyasi yol haritası üzerine istişarede bulunması amacıyla düzenlenen toplantıda Çorum için yapılması gerekenleri dile getiren Müstet, Genel Başkan Ağıralioğlu’nun ilimize özel bir yaklaşımda bulunduğunu da dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ