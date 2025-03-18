Asiye Zorlu’nun eşi, Satı Zorlu, Ali Zorlu, Sevgi Mülazım, Sefa Zorlu ve Hasan Zorlu’nun babaları, merhum dede Cuma Zorlu, merhume Kevser Zorlu, merhum Ali Rıza Zorlu ve Hatem Zorlu’nun kardeşi Mustafa Zorlu Hakka yürüdü.

Mustafa Zorlu’nun cenazesi Hollanda’dan Türkiye’ye getirilecek. Cenaze, yarın (19 Mart 2025 Çarşamba günü) öğle saatlerinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Atçalı Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi