Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çanakkale'nin Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolunda yazdığı en büyük destan olduğunu vurguladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Solmaz, “Çanakkale, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri, akıl, strateji ve azimle kazanılmış bir destandır” dedi.

CHP İl Başkanı Solmaz, "Bu topraklar, onların döktüğü kanlarla sulanmış, bize emanet edilmiştir. Bizler de bu emanete sahip çıkacak, onların hatırasını sonsuza dek yaşatacağız" ifadesini kullandı.

Dinçer Solmaz, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü: “Tarih sahnesinde bazı zaferler vardır ki, yalnızca bir cepheyi değil, bir milletin kaderini değiştirir. 18 Mart 1915, işte böyle bir zaferin adıdır! Çanakkale, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri, akıl, strateji ve azimle kazanılmış bir destandır.

Bu savaş, yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık ruhunun yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Çanakkale, milletimizin bir araya gelip, vatanı uğruna tüm gücüyle savaştığı bir zaferdir. O gün gösterilen kahramanlık, bugün bizlere vatan sevgisinin ne kadar değerli olduğunu ve bağımsızlık uğruna ne kadar büyük bedeller ödenebileceğini hatırlatmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda gösterilen üstün cesaret, savaşın seyrini değiştirmiş, modern Türkiye’nin önünü açmıştır. Çanakkale’de savaşan kahramanlar, yalnızca silahlarıyla değil, akılları ve inançlarıyla da düşmana karşı koymuş; bu toprakların bağımsızlığını kanlarıyla mühürlemişlerdir.

Bugün, bu zaferin yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Onların mirası, yalnızca bir toprak parçası değil, aynı zamanda özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve çağdaşlığımızdır. Çanakkale Zaferi, bilimle, akılla ve ilerleme azmiyle desteklenmesi gereken bir bilinçtir. Bizlere düşen görev, onların fedakârlıklarını unutmadan, bilimde, sanatta, eğitimde ve her alanda daha güçlü bir ülke inşa etmektir. Çünkü Çanakkale sadece geçmişte kazanılan bir zafer değil, bugün ve yarın da korunması gereken bir bağımsızlık ruhudur. Bu vesileyle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale’nin tüm kahramanlarını minnetle anıyor, onların bize bıraktığı bu emanete sonsuza kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ