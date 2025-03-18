Altınkaya Arena’da önceki akşam düzenlenen organizasyona sağlık sektörünün önde gelen isimleri, akademisyenler ve yerel yöneticiler katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede, sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayan eczacılara teşekkür plaketleri takdim edildi.

İftara Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Erol Taşkan ve Melikşah Çağlar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cem Daharlı, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Tabip Odası Başkanı Dr. İlker Uzeli, İl Defterdarı Erkan Ciğer, Yeşilay Bölge Koordinatörü Dr. İsmail Türker Ejder, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Ali Erdem ve birçok eczacı katıldı.

Gecede, sosyal sorumluluk projelerine sağladıkları katkılar nedeniyle Ecz. Bekir Sami Ünsal, Ecz. Mine Başaranhıncal, Alliance Healthcare Ecza Deposu, Ecz. Cemile Duygu Şamlı ve Ecz. Ali İskender Türkmen’e teşekkür plaketi verildi.

Editör: SELDA FINDIK