Tilavetiyle jüri üyelerini ve izleyicileri büyüleyen Dikici, yarışmada en yüksek puanı alarak haftanın en iyi ismi olmayı başardı.

Ulucami Müezzini Yüksel Dikici, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’na katıldı. Çorum'un Kargı ilçesi Mihrihatun Camii’nde uzun yıllar görev yapan ve Kargı halkının da sevgisini kazanan Dikici aslen Osmancıklı. Yüksel Dikici önceki gün yayınlanan yarışmada güçlü tilavetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Programın sunuculuğunu Bekir Köse üstlenirken, jüri koltuğunda alanında uzman isimler Osman Eğin, Mehmet Ali Sarı ve Halil Necipoğlu yer aldı. Yarışmada sergilediği etkileyici performansla jüri üyelerinden ve izleyicilerden en yüksek puanları toplayan Dikici, haftanın birincisi olmayı başardı.

Kur’an-ı Kerim’i okuma yeteneğiyle büyük beğeni kazanan Yüksel Dikici, önümüzdeki haftalarda yarışmadaki başarısını sürdürerek finale yükselmeyi hedefliyor.

TRT 1’in her yıl Ramazan ayında büyük ilgiyle takip edilen Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, ülkenin dört bir yanından yetenekli hafızları bir araya getiriyor. Program, izleyicilere manevi bir atmosfer sunarken, katılımcılar da yetkin jüri üyeleri karşısında en iyi performanslarını sergilemeye çalışıyor.

Editör: Haber Merkezi