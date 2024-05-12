Ruhiye Yurdusay'ın eşi, Av. Ebru Aydoğan'ın ve Eren Yurdusay'ın babası, merhum Mehmet Aydoğan’ın dünürü ve Av. Cafer Aydoğan'ın kayınpederi olan emekli astsubay Mustafa Yurdusay geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

60 yaşında olan Mustafa Yurdusay'ın cenazesi bugün Akşemsettin Camii’nde öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenleri tarafından Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allahtan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi