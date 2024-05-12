Çorum merkeze bağlı Kırkdilim köyünden ve Elköy köyünde Mehmet Yılmaz ile evli olan, Hasan, İsmail ve Hakan Yılmaz'ın anneleri olan Dürdane Yılmaz tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumenin cenazesi yarın (13 Mayıs 2024 Pazartesi günü) öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası merkeze bağlı Elköy köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ