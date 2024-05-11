Lise emekli beden eğitimi öğretmeni Serpil Duran'ın eşi, emekli öğretmen Nedret Velidedeoğlu'nun ağabeyi, sanayici Sabit Velidedeoğlu'nun kayınbiraderi, Tuğçe ve Hamit Duran'ın babaları Nusret Duran, karaciğer yetmezliği teşhisiyle uzun bir süredir tedavi görüyordu. Böbrek yetmezliği de baş gösterince dün ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrası ise akciğer e pıhtı atması sonucu entübe edilmişti.

Nusret Duran, son yıllarda yaz donemlerinde Avşa adasında sahil kafe-restoranı işletiyordu.

Nusret Duran'ın cenazesinin ne zaman ve nasıl kaldırılacağı henüz belli olmadı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.