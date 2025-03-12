Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi’nin eski başkanlarından Ali Osman Yiğittaşçı’nın babası olan Mustafa Yiğittaşçı, Yüksel Kiremit, Osmancık Zümrüt Kiremit, Yüksel Un gibi önemli sanayi kuruluşlarının kurucusuydu.
Sevim Yiğittaşçı’nın eşi, Süheyla Taran, Ali Osman Yiğittaşçı, Selma Yiğittaşçı ve Sema Yiğittaşçı’nın babaları Mustafa Yiğittaşçı’nın cenazesi, yarın saat 11.00’de Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü’nden alınacak, Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ