Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şubesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104.’nci yılını kutluyor.

TÜRKAV tarafından geleneksel hale getirilen “İstiklal Marşımızı Güzel Okuma Yarışması” bugün yapılacak.

TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenledikleri İstiklal Marşımızı Güzel Okuma Yarışması’nın bugün saat 20.00’de Buhara Kültür Merkezi’nde yapılacağını duyurdu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayacak olan programda protokol konuşmalarının ardından İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin yarışma finalleri ayrı ayrı gerçekleşecek. Şehit Erol Olçok Proje İmam Hatip Lisesi Müzik Grubu’nun dinletisi ile renk katacağı yarışma ödül töreniyle son bulacak.

Editör: SELDA FINDIK