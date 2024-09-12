Çorum’un Sungurlu ilçesinde voleybol denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri olan antrenör Mustafa Özdemir’in kızı Ebru Nida hafta sonu düzenlenecek törenle dünyaevine girecek.
Sungurlu Belediyespor takımının Baş Antrenörü Mustafa Özdemir ve eşi Meliha Özdemir’in biricik kızları Ebru Nida Özdemir, Feride-Osman Tunçay çiftinin oğulları Onur Tunçay ile hayatını birleştiriyor. Genç çift, 14 Eylül Cumartesi günü Mavi Ocak Latibule Tesisleri’nde düzenlenecek törenle mutluluğa adım atacak.
Editör: RIFAT KARA