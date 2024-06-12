27 Eylül 2009 tarihinde kaybettiğimiz dizi ve sinema oyuncusu, hemşehrimiz Nihat Nikerel’in kardeşi Mustafa Nikerel (73), bu gece yarısı saat 03.00 sıralarında evinde hayata veda etti.

Mustafa Nikerel’in yaklaşık bir yıldan beri rahatsız olduğu öğrenildi.

Merhum Yusuf Bahri Nikerel’in oğlu, merhum Necati ve merhum Nihat Nikerel’in kardeşleri, Şenel Korkmaz’ın ağabeyi olan Mustafa Nikerel’in cenazesi, Akşemseddin Camii’nde bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.