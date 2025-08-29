AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Oğuzhan Kaya, Büyük Zafer'e ilham veren ruhun, inanç ve iradenin, 103 yıl önce olduğu gibi bugün de millete istikamet çizdiğini söyledi

Milletvekili Oğuzhan Kaya, tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin ve şanlı ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 103. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarının kurtarıldığını, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu belirten Oğuzhan Kaya, “Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür” dedi.

“YOKLUKLARA VE İMKÂNSIZLIKLARA

RAĞMEN KAZANILMIŞ BÜYÜK ZAFER”

Milletvekili Kaya mesajının devamında, “Bu zafer; bütün yokluklara, imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir.

Tarih boyunca gücünü, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır.

Bu vesileyle, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bugüne kadar mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi