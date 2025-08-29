Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Zafer’in yalnızca bir askeri başarı değil, milletin hürriyet iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu vurguladı.

Afacan, “Milletimizin bağımsızlık yolunda yazdığı destanların en büyüğü, 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu zafer, yalnızca bir askerî başarı değil, aynı zamanda milletimizin hürriyet iradesinin dünyaya ilanıdır” dedi.

Tarih boyunca verilen mücadelenin önemine işaret eden Afacan, “Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a uzanan bu tarihî yolculuk, Türk milletinin varoluş mücadelesinin canlı şahididir. Ne var ki biliyoruz ki; zaferler kalıcı değildir, onları kalıcı kılan Cumhuriyet’tir. Zaferler milletin yolunu açar, Cumhuriyet ise o yolun payesi olur” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in, kazanılan tüm zaferlerin en yüce eseri olduğunun altını çizen Afacan, “Bizlere düşen görev, bu emaneti korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır” diye konuştu.

Mesajının sonunda Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri rahmet ve minnetle anan Afacan, tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ