Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 2025 YKS’de üstün başarı göstererek Türkiye geneli sıralamasında ilk bine giren Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşe Öncü’yü makamında ağırladı.

İl Müdürü Çağlar, öğrenciyi başarısından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Başarıların eğitim camiası için gurur kaynağı olduğunu belirten Çağlar, “Öğrencilerimizin azmi ve gayreti bizleri mutlu ediyor. Gelecekte çok daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi