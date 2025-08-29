Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen norm fazlası öğretmen atamalarında “ilçe grubu uygulaması” nedeniyle çok sayıda öğretmenin mağdur edildiğini belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe gruplarının henüz yönetmelikte düzenlenmemiş olmasına rağmen atamalarda esas alınmasının, mevzuata aykırı bir durum oluşturduğunu ifade etti. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’na göre ilçe gruplarının yönetmelikle belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, “Coğrafi koşullar ve ulaşım imkanları dikkate alınmadan yapılan gruplandırmalar, öğretmenlerimizi zor durumda bırakmış, aile bütünlüğünün korunması ilkesini de zedelemiştir” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde norm güncellemeleri yapılmadan re’sen atamaların gerçekleştirilmesinin de yeni sorunlar doğuracağına dikkat çeken Aydın, “Norm güncellemesi yapılmadan yapılan atamalar, öğretmenlerimizin atandıkları okulda yeniden norm fazlası olmasına ya da aynı branşta yeniden öğretmen ihtiyacına neden olabilir” uyarısında bulundu.

“Aile Yılı” ilan edilen 2025’te öğretmenlerin aile bütünlüğünün göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Aydın, “Türk Eğitim-Sen olarak mağdur öğretmenlerimizin yanında olacağız, haksız uygulamaların yargı yoluyla karşısında duracağız” ifadelerini kullandı.

Aydın, açıklamasını “Temennimiz; norm güncellemeleri yapılmadan gerçekleştirilen re'sen atama uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi ve öğretmenlerimizin daha fazla mağdur edilmemesidir” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi