AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve İl Başkanı Av. Yakup Alar tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Çorum’a 155 hekim ataması yapıldığı duyuruldu.

Sağlık yatırımlarının kesintisiz sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan 124. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü atamaları kapsamında Çorum ve ilçelerimize toplam 155 hekim kadrosu tahsis edilmiştir. 139 pratisyen, 16 uzman hekim ile birlikte ilimizin sağlık altyapısı daha da güçlenecektir.

16 UZMAN HEKİM KADROLARI

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Acil Tıp, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Ortopedi, Perinatoloji, Göğüs Hastalıkları, Radyasyon Onkolojisi; Bayat Devlet Hastanesi’ne Anestezi, Kadın Doğum; İskilip Devlet Hastanesi’ne Genel Cerrahi, Ortopedi, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne Anestezi, Çocuk, Fizik Tedavi; Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne Göğüs Hastalıkları ve Hitit Üniversitesi’ne Tıbbi Farmakoloji atandı.

139 PRATİSYEN HEKİM KADROSU

Çorum merkez, tüm ilçe devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve acil sağlık istasyonlarında görevlendirilmek üzere 139 hekim atanacak.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 23 tabip, Osmancık, Sungurlu ve İskilip Devlet Hastanelerine 10’ar tabip, Bayat, Alaca, Kargı Devlet Hastanelerine 8’er tabip, Mecitözü, Uğurludağ, Dodurga, Ortaköy, Boğazkale ve Oğuzlar ilçe hastaneleri ve TSM’ler için çok sayıda kadro.

AK Parti iktidarlarımız döneminde olduğu gibi bugün de Çorum’umuzun her ilçesine güçlü sağlık yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz.

Bu atamalarla birlikte hem merkezde hem de ilçelerimizde sağlık hizmetlerinin kalitesi artacak, vatandaşlarımızın hizmete erişimi kolaylaşacaktır.

Sağlık alanında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum’un yanında olmaya devam edeceğiz."