Temmuz ayında sigara fiyatlarına beklenen yeni zamlar, vatandaşların bütçesini daha da zorlayacak. Yeni Özel Tüketim Vergisi düzenlemeleriyle birlikte sigara fiyatlarında dev artış bekleniyor.

Maktu Vergi Artışı: Şu anki maktu vergi 1.4249 TL/paket iken, beklenen zamla 1.7099 TL/paket seviyesine ulaşacak.

Ek Maktu Vergi: Mevcut 4,8 TL olan ek maktu verginin, yüzde 20 artışla 5,8 TL’ye çıkması öngörülüyor.

Perakende Satış Fiyatı: Bu vergi artışları sonucunda, en ucuz sigara paketinin perakende satış fiyatı 66 TL olarak belirlenecek.



Temmuz ayında beklenen vergi artışları, sigara fiyatlarını daha da yukarı çekecek. Yeni zamlarla birlikte, en ucuz sigara paketi 66 TL’den başlayacak ve bu durum tüketiciler üzerinde ekonomik bir yük oluşturacak.

TÜTÜNE ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar JTİ tütüne gelen zam oranını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Erol Dündar sosyal medya zammını şu sözler ile açıkladı: JTİ tütüne zam geldi.