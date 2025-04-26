Merhum Murat Kurtoğlu, Ayla Körekoğlu ve Arzu Ersoy'un babaları, Babacan Giyim sahiplerinden Yakup Körekoğlu ile İnşaat Mühendisi Cemal Ersoy'un kayınpederi olan Mustafa Kurtoğlu vefat etti.

Merhumun cenazesi Cuma namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ