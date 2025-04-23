Çorum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yetenekli, çalışkan ve sevilen personellerinden Mustafa Göv, TRT Spor’a transfer oldu.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Mustafa Göv, yaklaşık 4 yıldır basın biriminde sosyal medya ve görsel içerik alanında çalışma yapıyordu.

Göv, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a veda ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Aşgın, “Çalışma arkadaşımız Mustafa Göv’ü TRT Spor kanalındaki yeni vazifesine uğurladık. Şimdiye kadarki gayret ve katkıları için kıymetli kardeşime teşekkür ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ