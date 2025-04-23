Belediye tarafından ilki Ulukavak Mahallesi’nde yapılması planlanan Gündüz Bakım Evi binası yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında toplanan ihale komisyonu tarafından, açık ihale usulüyle yapılan ihaleye 9 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 24 milyon 300 bin TL olarak belirlenen proje kapsamında, 2667 ada 4 numaralı parselde yer alan 400 metrekare oturum alanı ve toplamda yaklaşık 800 metrekare inşaat alanına sahip modern bir bakım evi inşa edilecek.

Yeni yapılacak Gündüz Bakım Evi’nde; idari ofis, veli bekleme alanı, çok amaçlı salon, mutfak, yemek salonu, mescit ve 6 adet etkinlik sınıfı yer alacak.

İhale sürecinin ardından, yüklenici firma kamuoyuna ilan edilerek inşaat çalışmalarına başlanacak.

Editör: NURDAN AKBAŞ