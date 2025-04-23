Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, bu özel günün hem bağımsızlık mücadelesinin simgesi hem de geleceğin teminatı çocuklara duyulan büyük güvenin bir ifadesi olduğunu vurguladı.

23 Nisan 1920 gününün halkımızın zorlu sınavlardan gururla geçtiği, tam bağımsızlık yolunda gösterdiği amansız mücadelenin tarih sahnesine kazındığı gün olduğunu söyleyen Baran açıklamasında; “Bu anlamda 23 Nisan, aydınlık günlerin habercisi, en zor zamanların umudu olmuştur. Sosyal eşitsizliklerin karşısında duran demokrasinin temellerinin atıldığı bu değerli gün, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Aynı zamanda, dünyanın dört bir yanındaki çocukların barış içinde yaşama hayalini paylaşabildiği ilk ve tek çocuk bayramıdır” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin, geleceğe duyduğu büyük güvenin ve sevginin en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Baran, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Editör: SELDA FINDIK