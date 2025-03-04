28 Şubat Cuma sabahı Antalya’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 85 yaşında hayata veda eden emekli İlköğretim Müfettişi Müslüm Yıldırım’ın cenazesi, dün Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen törenden sonra Teslim köyünde toprağa verildi.

Sultan Yıldırım’ın eşi, Almanya’da yaşayan Erhan Yıldırım ile Avustralya’da yaşayan Ertan Yıldırım’ın babaları, Cevriye Şahin’in kardeşi, Meliha Darendeli, Nezihe Şahin, Leyla Yıldırım ve Hasan Yıldırım’ın ağabeyleri olan Müslüm Yıldırım, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız’ın da dayısıydı.

Hacı Bektaş Vakfı’ndaki ve Teslim köyündeki törenlere kabalalık bir topluluk katıldı.