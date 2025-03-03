Çorum Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen iftar sofrasında birlik ve beraberlik içinde Ramazan’ın ilk iftarı açıldı.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst düzeye çıktığı Ramazan ayında Çorum Belediyesi, ilk iftar sofrasını vatandaşlara açtı. Çorumgaz tarafından karşılanan iftar sofrasına Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar yemeği öncesinde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Candan her yıl geleneksel hale getirdikleri iftar sofrasının Ramazan ayı boyunca Çorum halkına hizmet vereceğini belirtti.

Turhan Candan “Şükrüler olsun ki bu yılda Ramazan’a kavuştuk ve ilk orucumuzu tuttuk. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sizlere selamlarını iletmek istiyorum. İlk iftar soframıza katkılarından dolayı Çorumgaz firmasına ve Genel Müdürü Kasım Kahraman’a teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca iftar soframız tüm halkımıza hizmet verecek” dedi.