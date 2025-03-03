Adını Osmanlı’daki Enderun Mektebi’nden alan “Enderun usulü” teravih namazı geleneği birkaç yıldır olduğu gibi bu Ramazan ayında da ilimizde yaşatılmaya devam ediyor.

Çorum İl Müftülüğü organizesinde Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilk “Enderun Usulü Teravih Namazı ve Cumhur Müezzinliği” programı düzenlendi.

Güzel sesli müezzinlerin ilahileri eşliğinde imam hatiplerin her bir dört rekatı çeşitli makamlarda kıldırmasından oluşan “Enderun Usulü Teravih Namazı ve Cumhur Müezzinliği” geleneği ilimizde bu Ramazan’da da haftada bir farklı bir camide yaşatılacak. Abdibey Camii’nde gerçekleştirilen ilk haftaki programa vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi.

Bu kapsamda Ramazan ayı kapsamında ilimizde 07 Mart 2025 Cuma günü Akşemsettin Camii’nde; 14 Mart 2025 Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde; 21 Mart 2025 Cuma günü Tevhid Camii’nde; 24 Mart 2025 Pazartesi günü Mehmet Zahit Kotku Camii’nde ve 28 Mart 2025 Cuma günü ise Hz. Ömer Camii’nde “Enderun Usulü Teravih Namazı ve Cumhur Müezzinliği” programı yapılacak.