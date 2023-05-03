Anma programı ADD Çorum Şube binasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Anma programında Eğitimci-Yazar Muzaffer Gündoğar ve Yazar Zülal Kaya, merhum meslektaşları Müslim Tunaboylu ile ilgili anılarını paylaştı. ADD Başkanı Uğur Demirer’in ev sahipliğinde yapılan etkinliğe CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, CHP ve İYİ Partili yöneticiler, CHP Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, CHP önceki dönem il başkanlarından Hasan Eray Tüfekçi, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, ADD yönetim kurulu üyeleri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Cumhuriyet rejiminin en önemli atılımlarından biri olan Köy Enstitülerinin, aydınlanma yolunda bir devrim niteliğinde olduğunu vurgulayarak, çağdaş, aydın, bilinçli insanlar yetiştiren bu kurumun kapatılmasının ülkemizin cehalete ve karanlığa sürüklenmesine zemin hazırladığını ifade etti. Demirer, Köy Enstitüsü modelinin güncellenerek yeniden hayata geçirilmesini istedi.

Uğur Demirer, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün antiemperyalist bir mücadele vererek kurduğu tam bağımsız, çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti, neredeyse yüzyıllık geçmişinde aymazlığın ve ihanetin yıkıcı sonuçlarına rağmen ayakta durmaya devam ediyorsa bunun en önemli nedeni Köy Enstitüleri ruhunu kuşaklar boyunca aktaran aydınlardır. Köy Enstitüleri; birilerinin iddia ettiği gibi eskiye özlemin değil, bir devrimin adıdır. Bu devrimdir ki; bu gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe durmaksızın yürüyen kuşakların yaratıcısıdır” ifadesini kullandı.

ADD Başkanı Demirer, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet Paşa’yı, Köy Enstitülerinin kurucuları Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’u saygıyla andıklarını bildirdi.

Söyleşi programına konuşmacı olarak katılan Eğitimci-Yazar Muzaffer Gündoğar ve Yazar Zülal Kaya, Köy Enstitüsü mezunu bir aydın olan merhum Müslüm Tunaboylu’nun hayatı hakkında bilgiler vererek, anılarını paylaştı. Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı ile CHP İl Başkanı Ümit Er de birer selamlama konuşması yaparak, 14 Mayıs seçimlerinde sandığa, demokrasiye, ülkenin geleceğine sahip çıkılmasını istedi.

Daha sonra katılımcılar da görüşlerini açıkladı. Program, hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

(Haber Merkezi)