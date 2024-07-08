MÜSİAD Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu tarafından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi, ülkemizin ve bölgelerin potansiyelinin harekete geçirilmesi, sektörel sorun ve çözüm önerilerinin konuşulması ve sektörel istişarelerin gerçekleştirilmesi amacıyla MÜSİAD şubelerinin ev sahipliğinde zirve, çalıştay ve panel programları yapılıyor.

MÜSİAD Çorum Şubesinden etkinlik hakkında yapılan açıklamada, “Rekabetin arttığı günümüz ekonomisinde, küresel yeniliklerle harmanlanan yeni stratejiler belirleme, dünya markaları ile yarışma ve inovasyona önem verilmesi hususlarında çalışmalar yaparak sektör oyuncularına yol gösterici olmaktadır. Bu kapsamda, 11 Temmuz Perşembe günü Bölgesel Tarım Zirvesi programımızı MÜSİAD Çorum Şubemizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Bölgesel tarımda yapılabilecek iyileştirmeleri ve tarımsal pazar konularını ele alacağımız programımızda, üyelerimizin ticaret hacmini arttırmak ve Pazar alanlarını genişletmek amacıyla Perakende firmalarının satın alma yetkililerin de katılımıyla ticaretlerine somut bir katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Programımız, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Faruk Güzeldere, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek” denildi.

Programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, kamu kurum kuruluş yetkilileri, iş, siyaset ve akademi dünyasının, odaların ve STK’ların temsilcileri, MÜSİAD Şube Başkanları ile MÜSİAD üyeleri katılacak.

Editör: HABER MERKEZİ