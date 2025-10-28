Milli Eğitim Müdürü Çağlar, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyle tarihe yön verdiğini vurgulayarak, “Bugün, istiklal ve istikbal mücadelemizi zaferle taçlandırıp bağımsızlığımızı bütün dünyaya ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 102’nci yılına ulaşmanın onurunu yaşıyoruz. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakârlıklarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in, milletin bağımsızlık inancının ve kararlılığının en somut göstergesi olduğunu belirten Cemil Çağlar, “Bizler köklü bir medeniyetin evlatlarıyız. Ecdadımız, asırlar boyunca dünya medeniyetinin şekillenmesinde önemli rol oynamış, inancından ve bağımsızlığından asla taviz vermemiştir. Milletimizin kimliğini belirleyen en temel unsur, bağımsızlığa olan sarsılmaz inancıdır” dedi.

Millî iradeye yönelen her tehdidin milletin kararlılığıyla bertaraf edildiğini hatırlatan Milli Eğitim Müdürü Çağlar, “Cumhuriyetimizin temel değerlerine olan bağlılığımız, milletimizin iradesiyle korunmuştur. Bu duruş, Cumhuriyet’in bizlere kazandırdığı demokratik bilincin en önemli yansımasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimin, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Cemil Çağlar, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Yüzyılı’nı eğitimde kalite, eşitlik ve erişilebilirlik ilkeleri üzerine inşa ediyoruz. Çorum’daki büyük eğitim ailemizle her öğrencimizi nitelikli eğitime ulaştırmak için aralıksız çalışıyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle, özgün ve yenilikçi planlamalarla çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.”

Milli Eğitim Müdürü Çağlar, Cumhuriyet’in temel değerleri doğrultusunda geleceğe yön verme kararlılıklarını sürdürdüklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in öncülüğünde, yerli ve milli eğitim anlayışını güçlendiriyor; teknolojik altyapı ve yenilikçi yöntemlerle geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz.” dedi.

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Cemil Çağlar, “Cumhuriyetimizin 102’nci yılı milletimiz için bir iftihar günüdür. Aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve devletimize hizmet etmiş tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi