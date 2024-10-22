Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Valisi olarak göreve başlayan Ali Çalgan’a kutlama ve tanışma amaçlı ziyaretler devam ediyor.

MÜSİAD Çorum Şubesi yöneticilerini de makamında kabul eden Vali Ali Çalgan, çalışmalar ve gündemle ilgili bilgi aldı. MÜSİAD Başkanı Öztürk, Vali Çalgan’ı kutlayarak görevinde başarı diledi.

Vali Çalgan, nazik ziyaretlerinden dolayı MÜSİAD heyetine teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK