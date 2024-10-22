Çınar 19 Spor Kulübü Kurucusu Kenan Biçer'in yeğeni Bahçelievler Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bahadır Biçer (44) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Geçirdiği ani kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bahadır Biçer’in cenazesi 23 Ekim Çarşamba (yarın) günü Akşemsettin Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi