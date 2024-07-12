Çorum Yarış Atları Kulüp Başkanı, Jasmine Güzellik İşletmecisi Banu Köklen ile Çorumspor'un eski futbolcusu Batuhan Demirel'in anneanneleri, Aynur Demirel ve Yasemin Söngüt'ün anneleri, eski başgardiyan Ahmet Demirel'in kayınvalidesi Mürüvvet Söngüt vefat etti.

Merhumenin cenazesi yarın (13 Temmuz Cumartesi günü) öğle namazına müteakip Abdibey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi