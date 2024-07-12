Merhum Günhan Çetin ile Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli Hayriye Çetin'in kızı, Murat Alkur'un eşi, Avukat Zeki Çetin ile Şenay Hayretçi'nin ablası, Akademisyen Büşra Şendurur ve Ziraat Mühendisi Kerem Cancanoğlu'nun annesi, eski Çorum Milletvekili Av. Ali Ayhan Çetin'in yeğeni Arzu Alkur, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Cuma namazının ardından Akşemsettin Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi