Alınan bilgiye göre olay, Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde'de yaşayan İbrahim Teyfik Karakaya'nın yakınları, uzun süre kendisinden haber alamayınca endişelendi. Bunun üzerine, durumdan şüphelenen aile üyeleri polise haber verdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gitti. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Karakaya'nın hareketsiz bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, İbrahim Teyfik Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emekli askeri personel olduğu öğrenilen Karakaya'nın cansız bedeni, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonucunda, Karakaya'nın ölüm nedeni kesinleşecek.