Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; akşam saatlerine kadar Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirlik olunması yönünde uyardı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların başlama saati 13:35 bitiş saati ise 19.00.