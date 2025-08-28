Hot Wheels™ Legends Tour bu yıl ilk kez Türkiye’de otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. 23–24 Ağustos tarihlerinde İstanbul Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, özel yapım araçlar halk oylamasının ardından jürinin karşısına çıktı.

Dünyanın en büyük araba şovlarından biri olan Hot Wheels Legends Tour, 2025 yılında 16 ülkeyi kapsayan bir yolculuk yapıyor. Türkiye’de ise bu yıl ilk defa Hot Wheels Legends Tour gerçekleşti. 30 binden fazla ziyaretçinin katıldığı organizasyonda katılımcılar yalnızca yarışma heyecanını değil, aynı zamanda otomobil kültürünün dinamizmini ve “garaj ruhu”nu doyasıya yaşadı.

Toplam 259 aracın katıldığı yarışmada 15 araç halk oylamasından geçerek jüri karşısına çıktı.

Jüri garaj ruhu, özgünlük ve yaratıcılık kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

Finalist araçlar; Hot Wheels tasarımcısı Charlie Angulo, Hot Wheels marka elçisi Kerem Kazaz, TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya gibi isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Çorum’da 3 boyutlu yazıcılarla baskı hizmeti veren ve bu yazıcıların satışını yapan Burak Ekici'nin geri dönüşüm plastikler kullanarak ürettiği araç, yarışmada ikincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye girdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Ekici, şasisi dahil geri dönüşüm plastiklerinden yapılan bu aracın 500 parçalık puzzel mantığıyla birleştirildiğini söyledi.

Elektrik motora sahip bu araç 'Hızlı ve Öfkeli' serisindeki İkonik Supra tasarımından ilham alıyor.