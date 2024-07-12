Yağışların zarar verdiği yerlerden biri de her yağışta olduğu gibi İçeridere Bağları.

Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel, İçeridere Bağlarındaki vatandaşları perişan ediyor.

Bağ sakinlerinden Serdar Yılmaz, defalarca dilekçe vermelerine rağmen sorunlarının çözülmediğini belirterek yetkilerden destek istedi.

İçeridere Bağlarının üstüne boş tarlaların parsel parsel hobi bahçeleri yapıldığını oraya yağan yağmurun bağlarına sel olarak geldiğini dile getiren Yılmaz, "20 yıldır bağ sahibiyiz, son iki yıldır bağlara gelen sel ile mücadele ediyoruz. Belediye o kadar dilekçe vermemize rağmen hiç önlem almıyor. Belediye sel geldiğinde sadece geliyor yol temizliği yapıp gidiyor. Bağların üstüne tarlalara yapılan hobi bahçelerinin oraya buz konup gelen selin dereye bağlanması istiyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Editör: NURDAN AKBAŞ