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Çorum’dan çıkıp iş yaşamını Ankara’da sürdüren Murat Koçak, üst düzey toplantılarda ve büyükelçilikler tarafından düzenlenen resepsiyonlarda yerini alıyor.

Murat Koçak son olarak, uluslararası danışmanlık şirketi sahibi olarak, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteği, Yatırım Ofisi ve TOBB işbirliğiyle Al-Iktissad Wal Aamal Group tarafından düzenlenen TAF14’e katıldı.

Koçak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk ve Arap banka yetkilileri ile görüştü.