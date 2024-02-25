Adil bir düzen, yaşanabilir bir şehir ve ülke için Milli Görüş kadrolarının görev alması gerektiğini ifade eden Murat Kırçı, Gazze’de katledilen 30 bin masuma rağmen hiç bir yaptırım kararı almayan birde Siyonist İsrail’e gemi ticareti yapan iktidara karşı tarafın belli olması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca ülkenin geldiği ekonomik çıkmazı, emeklilerin açlık sınırına ötelenmesinin de kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Murat Kırçı, tüm bu sebeplerden dolayı Saadet Partisi’nde siyaset yapma gerekliliğini ortaya koymak adına Belediye Meclis üyesi olduğunu sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ