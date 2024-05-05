Gün içerisinde yapılan ziyaretler hakkında açıklamada bulunan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, “AK Parti İl Başkanımız Av. Murat Günay ve beraberindeki Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Yüksel, İl Genel Meclis Üyeleri ve İskilip İlçe Başkanımız Mehmet Demirci ile birlikte; Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından proje edilerek, Orta Karadeniz Ajansı (OKA) tarafından röleve ve restitüsyon projesi tamamlanan Redif Kışlası Kültür Merkezimizi gezdik.

Gezimiz sonrasında, Belediye Meclis Üyemiz Rıfat Çelik’in babası kıymetli ağabeyim Hüseyin Çelik’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Ziyaretimiz sonrasında, Geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurladığımız Eylül Baskın evladımızla annesi Nazlı Baskın ve Şerife Balaban’ın yakınlarını taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim geride kalanlara sabır versin, mekanları cennet olsun inşallah.” dedi.

Editör: SELDA FINDIK