İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu ve beraberindeki parti yöneticileri, İskilip ve Bayat İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Başkanlığına seçilen Hakan Tekercioğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilçeleri ziyaret ediyor. Tekercioğlu, “İl teşkilatımızla birlikte İskilip ve Bayat ilçe teşkilatlarımızı ziyaret ederek kongreler sonrası yeni oluşan yönetim kurullarımıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yapmış olduğumuz istişarelerle memleketimiz için atacağımız adımları belirledik. Misafirperverlikleri için İskilip İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Günal’a ve Bayat İlçe Başkanımız Sayın Kemalettin Şahin ile tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretlere; İYİ Parti önceki dönem İl Başkanı, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Muhabir: RIFAT KARA