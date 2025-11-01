Çorum’un Bayat İlçe Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini belirterek sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiklerini vurguladı.

İlçenin farklı noktalarında kilitli parke döşeme, kaldırım yapımı ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü anlatan Bayat Belediye Başkanı Ünlü, Yeni Mahalle Şehit Cemal Ünlü Caddesi, Yeni Mahalle Ülkü Sokak, Yeni Mahalle Orman Sokak, Yeni Mahalle Yavuz Caddesi, Yeni Mahalle Çankırı Caddesi ve Dere Mahalle Boğaziçi Caddesi’nde çalışmaların sürdüğünü her bir cadde ve sokakta altyapıdan üstyapıya titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

“Her bir cadde ve sokakta altyapıdan üstyapıya titizlikle çalışıyoruz. Daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir Bayat için durmadan çalışıyoruz” diyen Başkan Ünlü, çalışmaları sahada yakından takip ederek ekiplere kolaylıklar diledi.

Ünlü: “Değişimi değiştirmeye, sözlerimizi bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

