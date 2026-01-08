Başkan Ünlü, hastane yönetimiyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında yapılan değerlendirmelerde, hastanede 2025 yılından bugüne kadar 250’nin üzerinde cerrahi operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Mevcut insan kaynağı ve teknik altyapının etkin kullanımıyla, hasta güvenliği ve hizmet kalitesinin sürekli yükseltildiği vurgulandı.

Hastanede endoskopi, kolonoskopi ve laparoskopi cihazlarının aktif olarak hizmet verdiği; bu sayede tanı ve tedavi süreçlerinin daha hızlı, konforlu ve güvenli şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Modern tıbbi imkânların, ilçe halkının büyük merkezlere sevk ihtiyacını azalttığına dikkat çekildi.

Sağlık altyapısını daha da ileriye taşımayı hedefleyen hastanede 1. Düzey Yoğun Bakım ile Palyatif Bakım hizmetlerinin hayata geçirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı. Bu hizmetlerin devreye girmesiyle, özellikle kronik ve ileri yaş hastalara yönelik bakım kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Belediye Başkanı Ünlü, sağlık çalışanlarının özverili emeğine teşekkür ederek, “Hemşehrilerimizin nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi için belediye olarak üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Sağlık alanındaki bilgi birikimimizi ve imkânlarımızı Bayat halkının hizmetine sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi