İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hastalıklardan ari işletmelerin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah İpek tarafından, Hacibayram köyünde faaliyet gösteren üretici Ahmet Turan Akpınar’ın işletmesinde yapılan denetim ve incelemeler sonucunda işletmenin ari işletme şartlarını sağladığı belirlendi. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından üreticiye “Arilik Sertifikası” takdim edildi.

Sertifika ile birlikte işletmenin hayvan sağlığı ve hijyen kriterlerini eksiksiz yerine getirdiği, hastalıklardan ari üretim yaptığı ve bölgedeki örnek işletmeler arasında yer aldığı resmî olarak kayıt altına alındı. Yetkililer, Bayat’ta sağlıklı ve sürdürülebilir hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi