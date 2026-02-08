Bayat Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun yağışların ardından Bayat Çayı ve çevresinde oluşan hasarları yerinde değerlendirdi.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen saha ziyaretinde, ihalesi yapılması planlanan çalışma alanları ile yoğun yağışlar nedeniyle zarar gören ve yıkım oluşan bölgeler tek tek ele alındı.

Teknik ekipler tarafından mevcut durum tespiti yapılırken, taşkın riski, altyapı güvenliği ve kalıcı çözüm üretmeye yönelik seçenekler üzerine teknik istişarelerde bulunuldu.Bayat Belediye Başkanı Ünlü, incelemelerin ardından sürecin ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde yürütüleceğini belirterek, özellikle Bayat Çayı boyunca gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

Belediye’nin DSİ ve Karayolları başta olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmaları yakından takip edeceği ve planlanan projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi