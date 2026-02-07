Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’yı ziyaret etti.

Ziyarette ilçenin gelişimine katkı sağlayacak Avrupa Birliği destekli projeler, gençlere yönelik fırsatlar ve yerel yönetimlerin uluslararası fonlardan daha etkin yararlanması başlıkları ele alındı.

Eğitim, gençlik ve kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik proje imkânları üzerine de değerlendirmelerde bulunulan ziyarette ilçenin proje üretme kapasitesinin güçlendirilmesi, gençlerin ulusal ve uluslararası programlara erişiminin artırılması ve belediyenin fonlara başvuru etkinliğini artırması hedefleri öne çıktı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Ünlü, Bayat’ın vizyonunu büyüten, gençlere yeni ufuklar açan her çalışmanın takipçisi olduklarını vurgulayarak, iş birliği ve desteklerinden dolayı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’ya teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ