Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilçe genelinde hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda büyükbaş hayvanlarda şap hastalığıyla mücadele için aşılama faaliyetleri yürütülürken, kedi ve köpeklerin kimliklendirme ve aşılama işlemleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Büyükbaş hayvanlarda ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen şap hastalığının önlenmesi amacıyla yürütülen aşılama çalışmaları, hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Teknik personel, ilçe genelindeki işletmeleri tek tek ziyaret ederek aşılama işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Öte yandan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, sahipsiz ve sahipli kedi ile köpeklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve koruyucu aşılarının yapılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Bu uygulamaların hayvan refahının artırılmasının yanı sıra zoonotik hastalıkların önlenmesi ve toplum sağlığının korunmasına önemli katkı sunduğu belirtildi.

Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığını korumak, üreticileri desteklemek ve halk sağlığını güvence altına almak amacıyla sahada özveriyle çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Yetkililer ayrıca vatandaşların yürütülen çalışmalara gerekli hassasiyeti göstermeleri ve teknik personele destek olmalarının önemine dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi