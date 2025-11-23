Çorum’un Bayat ilçesine 23 metre uzunluğunda tren vagonu geldi. Vagon Bayat Belediyesi’nin düzenlediği mesire alanında yerini aldı.

Konuya ilişkin Bayat Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

“Hızlı trenin ilimize kazandırılması, yüzyılın projelerinden biridir. Bu dev yatırımı ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na, Çorum Milletvekillerimiz Sayın Av. Yusuf Ahlatcı ve Sayın Av. Oğuzhan Kaya’ya ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz.”

MESİRE ALANINA KONULDU

“Bayat olarak biz de Çaltı Mevkine yapacağımız mesire alanımız için 23 metre uzunluğunda tren vagonumuzu getirdik.

İlçemize yeni bir nefes, yeni bir sosyal alan, yeni bir cazibe merkezi kazandırıyoruz.”

GENEL MÜDÜRE TEŞEKKÜR

“Bu süreçte vagonun ilçemize kazandırılmasında büyük emek veren TCDD Genel Müdürü Sayın Veysi Kurt’a, vagonun taşınması, hazırlanması ve yerleştirilmesinde gece gündüz çalışan belediye personelimize ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyoruz.”

“DEĞİŞİMİ DEĞİŞTİRMEYE DEVAM”

“Ne kadar güçlü, koordineli ve işini bilen bir kadroya sahip olduğumuz bu çalışmayla bir kez daha ortaya çıktı.

İlimiz hızlı trenle yeniden doğarken, Bayat'ta hizmetleriyle geleceğini yeniden inşa ediyor. Değişimi değiştirmeye devam ediyoruz.

Muhabir: Haber Merkezi