Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik yangın söndürme tatbikatı ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim, Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından verildi. Program kapsamında yangınların çıkış nedenleri, yangın türleri, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve alınması gereken güvenlik tedbirleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından düzenlenen uygulamalı tatbikatta, personel yangın söndürme tüplerini kullanarak birebir müdahale pratiği yaptı. Böylece olası bir yangın durumunda hızlı ve doğru hareket edilmesine yönelik reflekslerin güçlendirilmesi amaçlandı.

Yetkililer, eğitimle personelin yangınlara karşı farkındalığının artırılmasının ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek katkı sunan Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

